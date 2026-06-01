Na moru u Splitsko-dalmatinskoj županiji kažnjeno osam osoba zbog glisiranja preblizu obali

Tijekom proteklog vikenda, 30. i 31. svibnja 2026. godine, policijski službenici Postaje pomorske policije nastavili su, uz obavljanje poslova iz nadležnosti pomorske policije, i s provođenjem kontrole nad sudionicima pomorskog prometa. U osam odvojenih postupanja kaznili su osobe zbog kršenja odredbi Pomorskog zakonika vezanih uz vožnju plovila preblizu obali, odnosno glisiranje. Pomorskim zakonikom normirano je da zapovjednik i član posade moraju obavljati poslove na brodu, brodici ili jahti u skladu sa Zakonom, pravilima navigacije te drugim propisima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života na moru.

Tijekom subote i nedjelje na moru sankcionirano je osam osoba jer su motornim plovilima na mlazni pogon upravljali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Počinitelji su kažnjeni novčanom kaznom i ukazano im je na potrebu pridržavanja pravila Pomorskog zakonika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe propisano je da motorne brodice i brodice na mlazni pogon, skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku i slično, mogu ploviti s hidrodinamičkim uzgonom, odnosno glisirati, samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem nije zabranjeno glisirati.