Stanari zajedno traže porezni zaokret: "Rentijeri ne mogu biti povlašteniji od obrtnika"

Građanska inicijativa Stanari zajedno uputila je zahtjev Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta te Hrvatskom saboru, tražeći da se hitno osigura provođenje ustavnih načela jednakosti građana pred zakonom i pravednosti poreznog sustava.

Povod je javna rasprava o povećanju paušala za iznajmljivače, zbog čega inicijativa ponovno otvara pitanje odnosa između kratkoročnog najma, stanovanja i poreznog položaja rentijera.

"Stanovi u zgradama moraju služiti stanovanju, a ne turizmu"

Iz inicijative poručuju kako se zalažu za to da se stanovi u stambenim zgradama vrate svojoj osnovnoj namjeni — stanovanju. U zahtjevu ističu da je na obali sve više stanova u fondu kratkoročnog najma, a sve manje dostupnih za dugoročno stanovanje.

Prema njihovim tvrdnjama, takav trend dovodi do odlijevanja stanovništva, nepriuštivosti kupnje stanova za obitelji te sve težeg pronalaska dugoročnog najma.

Posebno upozoravaju na promjene u gradskim središtima duž obale. Kako navode, nestankom obrta i dolaskom prostora prilagođenih isključivo turistima, centri gradova sve više gube funkciju svakodnevnog života. Takvi prostori, tvrde, često rade tek nekoliko mjeseci godišnje, dok su ostatak godine zatvoreni.

Obrtnici rade cijelu godinu, rentijeri nekoliko mjeseci?

Inicijativa je uz zahtjev priložila i usporedbu obveza obrtnika i rentijera prema državi. Prema tom prikazu, obrtnici plaćaju doprinose, poreze, članarine i druge obveze, dok se kod rentijera posebno ističe godišnji paušal kao znatno jednostavniji oblik oporezivanja. U dokumentu se navodi i usporedba prosječne godišnje dobiti: za obrtnike se spominje iznos od 15.000 do 30.000 eura za cijelu godinu rada, dok se za rentijere navodi prosječna godišnja dobit od 30.000 eura za tri mjeseca rada u godini.

Inicijativa time želi otvoriti pitanje porezne jednakosti i pravednosti između onih koji posluju cijele godine i onih koji prihode ostvaruju sezonski. Ključni zahtjev inicijative odnosi se na iznajmljivače apartmana u stambenim zgradama. Od nadležnih institucija traže da se takvim rentijerima ukine paušalni način oporezivanja te da im se uvedu obveze i porezi kakve plaćaju građani i tvrtke koje posluju kroz obrt, j.d.o.o. ili d.o.o.

U pozadini zahtjeva je, kako navode, uvjerenje da masovni turizam na obali nije samo posljedica turističke potražnje, nego i širenja apartmana unutar stambenih zgrada. Upravo to, smatraju u inicijativi, dugoročno narušava dostupnost stanovanja i mijenja strukturu života u obalnim gradovima.

Pozivanje na Ustav: Jednakost i pravednost poreznog sustava

Stanari zajedno u zahtjevu se pozivaju na ustavne odredbe o jednakosti pred zakonom te na načelo prema kojem se porezni sustav temelji na jednakosti i pravednosti. U priloženoj usporedbi izravno se postavlja pitanje jesu li obrtnici i rentijeri u praksi doista jednako tretirani.