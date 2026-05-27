Nakon prekida s Majom, Šime doživio 'škakljivo' pitanje u splitskom kafiću

Maja Šuput posljednjih je dana ponovno u središtu pozornosti nakon što je javno potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom, što je iznenadilo brojne pratitelje njihovog odnosa. Pjevačica je priznala kako već neko vrijeme između njih stvari nisu bile iste te dala naslutiti da je kraj veze bio očekivan.

„Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost“, izjavila je Maja, dodajući kako svaka ljubavna priča ima svoj početak i kraj, a njihova je, čini se, došla do završnog poglavlja.

Nedugo nakon njezine izjave oglasio se i Splićanin Šime Elez, kojeg je publika upoznala kroz RTL-ov show Gospodin Savršeni. Kratko je poručio kako svoj privatni život ne želi dodatno izlagati javnosti.

– Maja i ja privatne trenutke nikada nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati – rekao je za Net.hr.

Ipak, čini se da ga cijela situacija nije previše izbacila iz ravnoteže. Naime, Šime se sinoć pojavio na pub kvizu u jednom splitskom kafiću, gdje je jedno od pitanja bilo povezano upravo s njegovim prekidom s Majom Šuput.

Pitanje je glasilo: „Čija ‘savršena‘ veza je pukla? Pukla ljubav! Prekinuli..., ona sve otkrila: Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost...“

Dok bi mnogima takva situacija bila neugodna, Šime je ostao potpuno smiren te je na pitanje reagirao s osmijehom i podignutim palcem gore. Video je podijelio i na svom Instagram profilu.