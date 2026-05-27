Vaterpolo se vratio na Zvončac: Fatović i Marinić Kragić predvodili Jadran do velike pobjede

Vaterpolo se opet vratio na Zvončac! U prekrasnom ambijentu, na svom bazenu, Jadran je na najbolji mogući način otvorio polufinalnu seriju Prvenstva Hrvatske. Aktualni hrvatski prvak svladao je Primorje EB rezultatom 16:12 i stigao na korak do novog finala domaćeg prvenstva.

Splićani sada imaju prvu meč-loptu za prolazak dalje, a priliku potvrditi posao i zaključiti seriju imat će već ove nedjelje u Rijeci.

S obzirom na ovosezonske međusobne oglede, očekivala se mnogo neizvjesnija večer. Jadran je ranije na Poljudu slavio tijesno 14:13, dok je na Kantridi do pobjede stigao tek nakon raspucavanja peteraca (20:19). Ipak, na Zvončacu su stvari vrlo brzo krenule u jednom smjeru.

Primorje je držalo priključak tijekom prve četvrtine i dijela druge dionice, no pri rezultatu 5:4 momčad Jure Marelje ubacila je u višu brzinu i praktički prelomila utakmicu. Uslijedila je furiozna serija 5:0: redom su pogađali Butić, Marinić Kragić, Fatović, Zović pa ponovno Fatović — nakon koje je Jadran u 18. minuti pobjegao na velikih 10:5.

Bio je to trenutak u kojem je postalo jasno kako će bodovi ostati u Splitu. Uz sigurnog Marka Bijača među vratnicama i raspoložen napad u kojem je opasnost dolazila sa svih strana, Riječani nisu pronašli način za povratak u susret.

Domaćin je nakon toga mirno kontrolirao utakmicu i postupno povećavao prednost. Primorje je u pojedinim trenucima potpuno zapelo u napadu: Vukojević je smanjio na 10:7 u 19. minuti, dok je Brubnjak tek sedam minuta kasnije prekinuo dugi riječki napadački post pogotkom za 15:10.

Publika, koja je lijepo ispunila tribine legendarnog splitskog bazena, mogla je uživati u pravoj ljetnoj vaterpolskoj večeri i uvjerljivoj predstavi Jadrana. No, ono najveće tek slijedi. Dok Splićani u nedjelju lovi potvrdu plasmana u finale prvenstva, već sada pogled polako bježi prema 6. lipnja i uzvratu finala Eurokupa protiv Marseillea, kada će Zvončac ponovno biti pozornica velike europske večeri.

Jadran – Primorje EB 16:12 (3:2, 6:3, 6:2, 1:5) 1.utakmica polufinala Prvenstva Hrvatske. Split, Zvončac. Suci: Savinović i Blašković. Jadran: Bijač (19 obrana), Matković (1), Marinić Kragić (4), Radan (1), Butić (2), Pejković, Ćurković, Zović (3), Berehulak (1), Nemet, Fatović (4), Dužević, Skejić, Čelar. Trener: Jure Marelja. Primorje EB: A. Vukojević (10 obrana), Dragošević (1), Dujmić, Seman (2), Brubnjak (5), Sneel, Šurbek, Rakovac, Burburan, Babić, Crippa (2), I. Vukojević (2), Sudulić, Turk. Trener: Igor Hinić. Igrač više: Jadran (3/12), Primorje EB (5/13) Peterci: Jadran (1/1), Primorje EB (1/1)