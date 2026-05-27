Je li gradnja akvarija u Splitu dobra odluka?

Na Filozofskom fakultetu u Splitu u četvrtak, 28. svibnja, održat će se okrugli stol u organizaciji Centra za integrativnu bioetiku, posvećen raspravi o biološkim, bioetičkim i edukacijskim pitanjima povezanima s djelovanjem takvih institucija. Program počinje u 17 sati u dvorani Marko Marulić na drugom katu fakulteta.

U raspravi će, uz bioetičare Centra za integrativnu bioetiku, sudjelovati i stručnjaci iz područja biologije mora. Leon Grubišić i Jerko Hrabar s Instituta za oceanografiju i ribarstvo te Mirela Petrić s Fakulteta studija mora govorit će o ključnim biološkim aspektima ponašanja i dobrobiti vodenih životinja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poseban naglasak bit će stavljen i na edukativnu ulogu akvarija te njihovu mogućnost razvijanja svijesti o morskim organizmima i bioetičkim pitanjima. Sudionici će otvoriti raspravu o tome mogu li akvariji i zoološki vrtovi pridonijeti razvoju bioetičke osjetljivosti ili, pak, imati suprotan učinak kroz tzv. skriveni kurikulum.

Organizatori ističu kako se okrugli stol održava u sklopu projekta „Skriveni kurikulum u visokom obrazovanju”, koji propituje utjecaj obrazovnih institucija na oblikovanje vrijednosti i stavova studenata izvan formalnog nastavnog sadržaja.