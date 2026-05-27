Nesreća na poligonu na Poljudu: Motociklist koji tek uči voziti udario u parkirani tuk-tuk

Na poligonu na Poljudu danas se, nešto prije 11 sati, dogodila prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Prema prvim informacijama, vozač motocikla koji se nalazio na obuci i tek uči upravljati motociklom, iz zasad neutvrđenih razloga udario je u parkirano tuk-tuk vozilo.

Nakon sudara vozač motocikla prevezen je na pružanje liječničke pomoći, dok je osoba koja se nalazila u tuk-tuk vozilu naknadno zatražila medicinsku pomoć.

Težina ozljeda za sada nije poznata, a okolnosti nesreće bit će utvrđene očevidom.