Sladoled za Spektar - Najslađa donacija ovog ljeta

Rotary Club Split poziva sve građane na donatorsku akciju „Sladoled za Spektar“ koja se održava u subotu, 30. svibnja, na splitskom Žnjanu. Za svaku donaciju na licu mjesta posjetitelji dobivaju kuglu sladoleda, a svaki euro ide za opremanje prostora Udruge Spektar za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma.

Žnjanski plato u subotu postaje mjesto susreta, dobre volje i zajedništva. Rotary Club Split organizira donatorsku akciju „Sladoled za Spektar“, uz jednostavan i privlačan koncept: svaki posjetitelj koji donira na licu mjesta dobiva kuglu sladoleda, slatki simbol podrške koji osigurava tvrtka DELTA-ST d.o.o. Uz sladoled, posjetitelje čeka i glazbeni program Antonia Miline i prijatelja.

Akcija je nastavak sustavne podrške Rotary Cluba Split Udruzi Spektar. Podsjetimo, na tradicionalnom božićnom balu prošle godine Rotary Club Split prikupio je 15.000 EUR za podršku radu ove udruge. „Sladoled za Spektar“ nova je karika u tom lancu, donatorska akcija koja zajednicu poziva da konkretnim činom podrži one kojima je podrška najpotrebnija.

Udruga Spektar: oslonac obiteljima i osobama s autizmom u Dalmaciji

Udruga Spektar osnovana je 2020. godine u Splitu na inicijativu stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u razvoju. Danas broji više od 200 članova i zapošljava multidisciplinarni tim logopeda, radnih terapeuta, edukacijskih rehabilitatora i asistenata koji svakodnevno rade na pružanju sustavne, stručne i pravovremene podrške ranjivim skupinama.

Udruga provodi tri ugovorene socijalne usluge: ranu razvojnu podršku, stručnu procjenu i osobnu asistenciju. Posebno je važno istaknuti da je Spektar jedini nedržavni pružatelj rane intervencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, činjenica koja govori o prepoznatoj potrebi i nezamjenjivoj ulozi ove organizacije u lokalnoj zajednici.

Njihov inovativan pristup, senzorno opremljeni prostori i visoka razina stručnosti čine Spektar referentnim mjestom za obitelji koje traže podršku i razumijevanje.

Cilj akcije: prostor koji mijenja živote

Prikupljena sredstva bit će usmjerena prema opremanju prostora u kojima se provode aktivnosti i programi podrške, s posebnim naglaskom na odrasle korisnike s poremećajem iz spektra autizma. Cilj je osigurati kvalitetnije uvjete za rad, razvoj, druženje i svakodnevnu podršku, prostor koji će nuditi sigurnost, osjećaj pripadnosti i prilike za aktivno uključivanje u život zajednice.

„Vjerujemo kako je odgovornost društva stvarati okruženje koje razumije i prihvaća različitosti te se prilagođava potrebama svojih članova. Svaka podrška, ma koliko mala bila, doprinosi zajednici u kojoj osobe iz spektra autizma imaju više prilika za kvalitetniji život,“ poručuju organizatori.

Kako se uključiti?

Svi su pozvani da se uključe i pridruže na Trgu 14 palmi na Žnjanu u subotu, 30. svibnja 2026. Mehanika je jednostavna: donirate i dobijete kuglu sladoleda. Svaki euro koji darujete ide izravno u opremanje prostora Udruge Spektar.

Tko nije u mogućnosti doći na Žnjan, a želi podržati rad udruge, može to učiniti uplatom na račun Udruge Spektar:

IBAN: HR7123400091511364487

DETALJI DOGAĐAJA

Datum: Subota, 30. svibnja 2026.

Mjesto: Trg 14 palmi, Žnjan, Split

Sladoled: Donacija = kugla sladoleda (osigurava DELTA-ST d.o.o.)

Glazba: Antonio Milina i prijatelji