Stanković najavio novog gosta, gledatelji oduševljeni: "Njega već dugo pratim, ovo moram gledati"

Aleksandar Stanković najavio je novog gosta emisije “Nedjeljom u 2”. Ove nedjelje u studiju će ugostiti Dalibora Šumigu, stručnjaka za neuromarketing i bihevioralni marketing.

“Zašto je tako teško prepoznati vlastitu glupost i zašto smatra da su glupi ljudi opasniji od zlih, pitat ćemo u nedjelju autora ove izjave, stručnjaka za neuromarketing Dalibora Šumigu”, stoji u najavi emisije.

Gledatelji ne kriju zanimanje

Objava je brzo privukla pažnju gledatelja, a komentari su se počeli nizati.

“Ooo super, jako zanimljiv čovjek. I pametan”, “Odličan gost, jedva čekam”, “Definitivno najbolji odabir gosta”, “Odličan odabir gosta, gledamo” i “Njega već dugo pratim. To moram gledati”, samo su neki od komentara ispod najave.

Tko je Dalibor Šumiga?

Dalibor Šumiga specijalist je za bihevioralni marketing i osnivač Promosapiensa, prve agencije za bihevioralni marketing u regiji. Također je Google Growth Engine ambasador i član NMSBA-a, Neuromarketing Science & Business Associationa.

Tijekom 18 godina rada u marketingu kreirao je brojna marketinška rješenja za vodeće brendove u regiji, koristeći znanja iz psihologije potrošača i neuromarketinga. Certificirani je stručnjak za Google AdWords i YouTube, a poznat je i kao predavač na međunarodnim konferencijama te čest gost podcasta u Hrvatskoj.