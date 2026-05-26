Motorist pao na Dinari, morao ga spašavati HGSS. Zadobio lom noge

Ovog utorka poslijepodne preko Centra 112 stigla je dojava o ozlijeđenom vozaču motocikla na Dinari.

Riječ je o stranom državljaninu koji se u društvu prijatelja nalazio na predjelu Goveđa kosa.

Na mjesto intervencije upućena su dva tima s vozilima HGSS-a iz Sinja i Vrlike.

Prema informacijama HGSS-a Split, sumnjalo se na lom noge, zbog čega je motociklist zbrinut na terenu.

Nakon pružene pomoći, ozlijeđeni motociklist predan je djelatnicima hitne medicinske pomoći u Sinju.

Iz HGSS-a su još jednom podsjetili koliko su brze reakcije žurnih službi važne na zahtjevnim i teško dostupnim terenima poput Dinare.