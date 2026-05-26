Autobus s učenicima sletio s ceste u Dalmaciji: Četiri djevojčice hitno prevezene u bolnicu, jedna je teško ozlijeđena

Jutros u 7:58 sati policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na području Bilišana, gdje je autobus, odnosno minibus, sletio izvan kolnika. Odmah po dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.

Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovao minibus zadarskih registarskih oznaka koji je prometovao na relaciji Muškovci – Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu.

Utvrđuju se okolnosti

Iz policije su prvotno izvijestili kako su tri osobe upućene na pružanje liječničke pomoći, dok su ostali putnici zbrinuti. Na mjestu događaja policija provodi očevid te poduzima sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile okolnosti ove prometne nesreće.

Naknadno su iz Opće bolnice Zadar potvrđene nove informacije o ozlijeđenima. U bolnicu su zaprimljene četiri maloljetne djevojčice, a riječ je o dva para sestara.

Teške tjelesne ozljede

Kako je izjavio kirurg dr. Nediljko Jović, kod jednog para sestara mlađe životne dobi utvrđene su teške tjelesne ozljede. Jedna djevojčica trenutačno se nalazi na operaciji, dok je druga s teškim ozljedama na opservaciji, ali zasad ne zahtijeva operativni zahvat.

Kod drugog para sestara utvrđene su ozljede u vidu nagnječenja. One su i dalje u obradi, no operacija neće biti potrebna te se nalaze na promatranju.

Prema informacijama iz bolnice, nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen. Najavljen je i dolazak još jednog učenika te vozača minibusa na pregled.