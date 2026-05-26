Policija u Dalmaciji je upravo objavila fotografiju ovog muškarca: Traže ga, javite se ako ste ga vidjeli

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u vezi s kaznenim djelom oštećenja tuđe stvari, iz članka 235. stavka 1. Kaznenog zakona.

Kazneno djelo počinjeno je tijekom mjeseca travnja 2026. godine na štetu Nacionalnog parka Paklenica.

Muškarac se dovodi u vezu s događajem

Na fotografiji je osoba koja se dovodi u vezu s događajem.

Policija moli građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o muškarcu s fotografije, o tome obavijeste policiju.

Građani informacije mogu dostaviti pozivom na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: zadarska@policija.hr.

Informacije se mogu dojaviti i anonimno.