Poznato tko će sve održati koncert u Podstrani ovo ljeto. Evo programa

Podstrana i ovog ljeta priprema bogat program događanja koji će tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna okupiti brojne mještane i goste kroz glazbu, kulturu, sport i tradicionalne manifestacije na najljepšim lokacijama uz more.

U sklopu manifestacije „Podstransko ljeto 2026.“ posjetitelje očekuju brojni koncerti poznatih izvođača hrvatske glazbene scene, ribarske večeri, kazališne predstave, dječji programi, kino projekcije na otvorenom, izložbe, sportski sadržaji i večeri druženja koje već godinama stvaraju prepoznatljivu ljetnu atmosferu Podstrane.

Posebnu pažnju i ove godine privlači koncertni program koji donosi nastupe brojnih poznatih imena. Tijekom ljeta u Podstrani će nastupiti Magazin, Petar Dragojević, Miroslav Škoro, Rišpet, Hari Rončević, Hrvatske ruže, Gazde, Ivana i Marija Husar, Josip Ivančić, Đani Stipaničev, Grupa Boss i brojni drugi izvođači.

Program koncerata započinje 13. lipnja nastupom grupe Magazin, dok će se završni koncert održati 29. kolovoza nastupom grupe Mjesni odbor.

Uz glazbeni dio programa, posjetitelji će moći uživati i u tradicionalnim ribarskim večerima, manifestaciji „Dobro jutro more“, klapskim večerima, opernim arijama, nastupima kulturno-umjetničkih društava, dječjim radionicama te sportskim događanjima poput plivačkih maratona i ljetnih kampova.

Kulturno ljeto službeno započinje 6. lipnja plivačkim maratonom „Dobro došlo lito“, a završava 20. rujna maratonom „Adio lito“.

Načelnik Općine Podstrana poručio je kako je cilj i ovogodišnjeg programa dodatno obogatiti društveni i kulturni život mjesta te svim mještanima i gostima ponuditi sadržaj za sve generacije.

„Podstrana će i ovog ljeta biti mjesto dobre atmosfere, glazbe, druženja i zajedništva. Pozivam sve naše mještane i goste da nam se pridruže i zajedno uživamo u još jednom Podstranskom ljetu“, poručio je načelnik.

Brojna događanja održavat će se na atraktivnim lokacijama diljem Podstrane – od plaža i šetnica do Ljetnikovca Cindro i Gornje Podstrane.