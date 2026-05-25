Prilika za posao u MUP-u: Objavljen natječaj za više radnih mjesta u Dalmaciji

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske raspisalo je novi interni natječaj za prijam u državnu službu, kojim nastavlja popunjavati kadrovske potrebe u svojim ustrojstvenim jedinicama. Natječaj je objavljen putem Centraliziranog sustava za zapošljavanje, a odnosi se na više radnih mjesta u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj.

Natječaj se provodi u skladu s propisanim procedurama za zapošljavanje u državnoj službi, s ciljem osiguravanja nesmetanog i učinkovitog rada policijskih postaja i pratećih službi.

U sklopu natječaja traže se referenti za poslove prekršajnog postupka u Policijskoj postaji Ston, Policijskoj postaji Korčula, Policijskoj postaji Metković te u Postaji prometne policije Dubrovnik. Za svako od navedenih radnih mjesta predviđen je po jedan izvršitelj.

Osim službeničkih mjesta, otvorena su i radna mjesta za namještenike u Odjelu materijalno-financijskih poslova, i to za kuhara III. vrste te spremačicu IV. vrste. Također, traži se i viši informatički tehničar za komunikacije u Odjelu za tehniku, također jedan izvršitelj.

Zainteresirani kandidati prijave mogu podnijeti isključivo putem Centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 15 dana od objave natječaja.