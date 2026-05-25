Splitski Veritas Aeterna novom pjesmom "Život vječni" donosi snažnu poruku vjere i nade

Splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Aeterna predstavio je novu pjesmu "Život vječni (Iv 6)", ostvarenu u suradnji s Vanessom Mioč i sastavom ADEO. Riječ je o glazbenom projektu nadahnutom tekstom iz šestog poglavlja Ivanova evanđelja, a pjesma donosi snažnu duhovnu poruku u suvremenom glazbenom ruhu. Autor glazbe je Antonio Grkeš, koji potpisuje i vokalni te gudački aranžman.

Za aranžman zaslužni ADEO i Hrvoje Domazet

Aranžman pjesme zajednički potpisuju ADEO i Hrvoje Domazet, dok je za miks, mastering i tonsko snimanje bio zadužen upravo Hrvoje Domazet. U izvedbi pjesme sudjelovali su solisti Vanessa Mioč, Doruntina Grkeš, Antonio Grkeš i Ante Mlikota, čiji su vokali dodatno naglasili emotivnost i duhovnu dubinu skladbe.

Bogat instrumentalni sastav

Glazbenu podlogu pjesme čini pažljivo oblikovan instrumentalni aranžman. Klavijature svira Antonio Grkeš, električne gitare Ivan Lučić, akustičnu gitaru Stipe Trogrlić, bas gitaru Mislav Peović, a bubnjeve Miloš Grkinić Mićo. Posebnu toplinu skladbi daju gudači. Violine sviraju Katarina Kutnar i Jelena Kutnar, violu Katarina Kutnar, dok je za violončelo zadužen Martin Kutnar.

Videospot u produkciji APstudija

Za potrebe videospota dodatno su sudjelovale violinistice Laura Kanešić i Damira Bašić. Produkciju videospota potpisuje APstudio, a režiju i montažu Andrija Jurčević. Iza kamera su bili Stjepan Musulin, Lovro Pavić, Jovica Kozlica i Jakov Matić.

Ukupnu produkciju projekta potpisuje VIS Veritas Aeterna, koji ovim izdanjem nastavlja svoj glazbeni put usmjeren prema duhovnoj glazbi, zajedništvu i porukama vjere pretočenima u suvremeni zvuk.