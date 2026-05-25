Rusija upozorila stanovnike Kijeva da napuste grad: Najavljeni “sustavni udari”

Rusija je u ponedjeljak uputila upozorenje stanovnicima Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, pozvavši ih da što prije napuste ukrajinsku prijestolnicu te da se ne približavaju vojnim i administrativnim objektima.

U priopćenju objavljenom na Telegramu rusko Ministarstvo vanjskih poslova najavilo je izvođenje “sustavnih udara” na ciljeve povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim sektorom u Kijevu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Moskva tvrdi kako je riječ o odgovoru na napad u Luhanskoj regiji, koja je pod ruskom kontrolom, gdje su, prema njihovim navodima, pogođeni školska zgrada i studentski dom, pri čemu je poginuo 21 student.

“Situacija je prešla kritičnu točku”, poručili su iz ruskog ministarstva.

Prema navodima iz priopćenja, planirani napadi trebali bi biti usmjereni na objekte u kojima se razvijaju, proizvode i pripremaju bespilotne letjelice koje koristi ukrajinska vojska.

Ruska strana pritom tvrdi da Ukrajina u tim aktivnostima ima pomoć stručnjaka iz NATO-a, koje optužuju za nabavu komponenti, razmjenu obavještajnih podataka i određivanje ciljeva.

“Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka te zapovjedna mjesta”, navodi se u priopćenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova.