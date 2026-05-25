Dva snažna potresa osjetila se u Splitu: "Zatresao se krevet, zgrada..."

Dva potresa u razmaku od svega petnaestak minuta uznemirila su u ponedjeljak poslijepodne građane Splita i okolice.

Prvi potres magnitude 3.7 prema Richteru zabilježen je u 17:25 sati po lokalnom vremenu. Prema dostupnim podacima, epicentar je bio 39 kilometara sjeverno od Splita, odnosno 22 kilometra sjeverozapadno od Sinja, na dubini od pet kilometara.

Građani su odmah nakon podrhtavanja počeli dijeliti dojmove na društvenim mrežama, navodeći kako se potres prilično snažno osjetio.

“Dobro je zatreslo nekoliko sekundi, baš neugodan osjećaj”, napisao je jedan čitatelj.

“Prvo se čuo tutanj pa se sve zatreslo. Osjetilo se i u centru Splita”, javila je čitateljica.

Drugi potres koji je u ponedjeljak poslijepodne pogodio područje Dalmacije bio je magnitude 3.9 prema Richteru, objavio je EMSC.

Potres se dogodio u 17:38 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 37 kilometara sjeverno od Splita, odnosno 15 kilometara sjeverozapadno od Sinja, na vrlo maloj dubini od svega 3,3 kilometra.

Podrhtavanje tla osjetilo se u brojnim dalmatinskim gradovima i mjestima, uključujući Split, Šibenik, Knin, Vodice i Pakoštane, ali i u Livnu u Bosni i Hercegovini.

I drugi potres osjetio se u dijelovima Dalmacije, a građani su ponovno prijavljivali podrhtavanje tla.

“Opet je zatreslo, jače”, napisao je jedan građanin.