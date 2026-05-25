Drama na našem otoku: Nije uspio ukrcati vozilo pa se uhvatio za rampu trajekta i pao

Prava drama odigrala se sinoć u trajektnom pristaništu u Rogaču na otoku Šolti, kada putnik nije uspio ukrcati svoje vozilo na trajekt za Split, unatoč kupljenoj karti.
Prema informacijama s terena, muškarac je bio vidno uznemiren jer se u vozilu nalazila njegova obitelj, koja nije imala osiguran smještaj na Šolta. U trenutku završetka ukrcaja uhvatio se za rampu trajekta koja se podizala, nakon čega je pao na tlo.
Zbog zadobivenih ozljeda brodicom za hitan medicinski prijevoz prevezen je u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.
Iz Jadrolinije su potvrdili da su upoznati s događajem.
– Upoznati smo s jučerašnjim događajem u kojem se, na završetku ukrcaja vozila u luci Rogač, putnik uhvatio za rampu trajekta koja se podizala. Putnik je na ovaj način izrazio nezadovoljstvo činjenicom da unatoč kupljenoj karti, njegovo vozilo nije ukrcano na trajekt – naveli su iz Jadrolinije.
Dodaju kako su nakon događaja stupili u kontakt s putnikom te njegovoj obitelji organizirali smještaj na Šolti. Također im je odobren povrat novca za neiskorištenu kartu, dok je za današnje putovanje izdana gratis karta.
– Koristimo ovu priliku kako bismo se još jednom ispričali putniku zbog neugodnosti uzrokovanih ovim događajem – poručili su iz Jadrolinije.