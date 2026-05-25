Žnjan muku muči s vodoopskrbom: „Perilice stanu usred pranja“

Stanovnici Žnjana posljednje se vrijeme sve češće suočavaju s problemima u vodoopskrbi, a posebno teška situacija dogodila se u nedjelju kada su, prema riječima građana, bez vode ostali gotovo puna 24 sata.

Jedna čitateljica požalila nam se kako problemi s pritiskom vode traju već neko vrijeme te da situacija postaje sve teža za svakodnevno funkcioniranje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Jednostavno pritisak bude preslab. Perilice za rublje i posuđe stanu usred pranja jer nema dovoljno vode. Čini mi se da je u pitanju dotrajala infrastruktura. Grade se nove zgrade, uredio se žnjanski plato, a infrastruktura to ne može pratiti. Trenutno nam je pritisak u redu, ali pitanje je hoće li se problemi ponavljati – kazala nam je stanovnica Žnjana.

O svemu smo poslali upit Vodovodu i kanalizaciji Split, iz kojeg su potvrdili da su problemi povezani s radovima na projektu aglomeracije Split – Solin.

– Prekid opskrbe vodom i povremeni pad tlaka na području Žnjana nastali su tijekom izvođenja radova na vodovodnoj mreži u sklopu projekta aglomeracije Split – Solin. Tijekom prespajanja dijela sustava na alternativni, odnosno sekundarni dovod vode, došlo je do povećanog opterećenja na privremenom opskrbnom pravcu, što je uzrokovalo nestabilnosti u sustavu i kratkotrajne poremećaje u vodoopskrbi – naveli su iz ViK-a.

Dodaju kako su na tom području trenutno u tijeku infrastrukturni radovi modernizacije i rekonstrukcije vodovodne mreže, koji uključuju prespajanja postojećih dionica, izgradnju novih cjevovoda i prilagodbe sustava.

– Dio tih radova povremeno zahtijeva izmjene u režimu vodoopskrbe te može dovesti do privremenih prekida ili smanjenja tlaka – pojasnili su.

Iz ViK-a poručuju kako će nastojati sve zahvate organizirati na način da se utjecaj na građane svede na minimum, uz pravovremeno informiranje javnosti putem službenih kanala.