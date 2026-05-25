STIGLA PRESUDA Severinin sin će živjeti s njom

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića.

Njihov sin Aleksandar odsad će živjeti s majkom, potvrdila nam je Severinina odvjetnica u tom sporu, Jasminka Biloš.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog osjetljivosti slučaja nije htjela iznositi više detalja, ali ono što je sada poznato jest da će njihov 14-godišnji sin stanovati s majkom i imati obvezu viđanja s ocem, piše Index.

Jedan od najpoznatijih sporova za skrbništvo u regiji

Severina i Popović već se 12 godina vode sudske postupke vezane uz skrbništvo i roditeljsku skrb nad sinom.

Podsjetimo, spor između Severine Vučković i Milana Popovića traje još od 2013. godine, nakon njihova prekida. Prva sudska odluka donesena je 2014., kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da njihov sin živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja.

Velika pozornost javnosti

Do velikog preokreta došlo je 2019., kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, dok je Severina dobila proširene kontakte sa sinom. Potom je Županijski sud u Splitu 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja.

Novi obrat uslijedio je početkom 2024., kada je Vrhovni sud ukinuo odluku splitskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sud je pritom zaključio da tijekom postupka nisu pravilno saslušani sudski vještaci, što je ocijenjeno bitnom povredom postupka.

Brojne rasprave

Slučaj je tijekom godina izazvao veliku pozornost javnosti, ali i brojne rasprave o radu hrvatskog pravosuđa u obiteljskim sporovima, posebno kada je riječ o dugotrajnim postupcima i zaštiti privatnosti maloljetnika.

Obje strane više su puta javno iznosile optužbe na račun druge strane i institucija uključenih u postupak.