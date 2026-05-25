Snažan potres zatresao Split i okolicu: "Čuo se tutanj, panikica..."

Potres jačine 3.7 koji je u ponedjeljak poslijepodne uznemirio građane Splita i okolice dogodio se u 17:25 sati po lokalnom vremenu. Prema dostupnim podacima, epicentar je bio 39 kilometara sjeverno od Splita, odnosno 22 kilometra sjeverozapadno od Sinja, na dubini od pet kilometara.

Brojni građani javili su kako se podrhtavanje tla osjetilo prilično snažno.

“Dobro je zatreslo nekoliko sekundi, baš neugodan osjećaj”, napisao je jedan čitatelj.

“Prvo se čuo tutanj pa se sve zatreslo, panikica je krenula. Osjetilo se i u centru Splita”, javila je čitateljica.

Javljali su se i korisnici EMSC-a.

"Par sekundi trešnje u dva jača vala", "Jak", neki su od komentara.