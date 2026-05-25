Danas, 25. svibnja 2026. u 17 sati i 25 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres s epicentrom kod Svilaje, 15 kilometara sjeverozapadno od Sinja. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnjeva EMS ljestvice. Drugi, slabiji potres, dogodio se u 17 sati i 38 minuta i bio je magnitude 3.4 prema Richteru.

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Dalmacije, a brojni građani svoja su iskustva podijelili putem aplikacije LastQuake. Prema njihovim svjedočanstvima, potresi su se osjetili od Sinja i Vrlike, preko Splita, Solina i Kaštela, do Trogira, Šibenika, Vodica i okolnih mjesta.

Korisnici su najčešće opisivali kratko, ali jasno podrhtavanje, uz tutnjavu koja je prethodila trešnji ili je pratila sam potres.

“Čula se jaka tutnjava, a potom je zatreslo. Drugi potres činio se malo jačim od prvog”, napisao je jedan korisnik iz Sinja.

Slične dojave stizale su i iz okolice Splita i Kaštela, gdje su građani navodili da je podrhtavanje trajalo svega nekoliko sekundi.

“Najprije je zvučalo kao da kraj kuće prolazi težak kamion, a zatim se jačina povećala i zatresla je cijelu kuću. Trajalo je kratko, ali osjećaj je bio neugodan.”

Iz Kaštela je stigla i dojava da se tlo zatreslo u dva navrata.

“Osjetilo se dvaput, jedno za drugim. Drugi udar bio je nešto jači.”

U Splitu su korisnici uglavnom prijavljivali lagano do umjereno podrhtavanje, osobito na višim katovima zgrada.

“Sjedio sam na stolici na sedmom katu i osjetio lagano ljuljanje te podrhtavanje pod nogama.”

Drugi korisnik iz Splita opisao je kratku tutnjavu i pomicanje predmeta.

“Kratko je zatreslo uz tutanj. Nekoliko stvari se pomaknulo.”

Dojave su stizale i iz Vranjica, Solina, Žrnovnice i Stobreča, gdje su građani opisivali vibracije i ljuljanje namještaja.

“Prvo se nekoliko sekundi čula tutnjava, a zatim je zatreslo.”

“Lagano je zatreslo tri do četiri sekunde. Osjetilo se, ali nije bilo jako.”

Na šibenskom području potres se također osjetio, ali prema komentarima korisnika uglavnom kratko i slabije.

“Kratko podrhtavanje, tri do četiri sekunde.”

“Čula se tutnjava i osjetila trešnja nekoliko sekundi.”

Iz Vodica su korisnici javljali da se potres dobro osjetio, iako je trajao kratko.

“Kratko je trajalo, ali se dobro osjetilo.”

Pojedini komentari navode da je drugi potres bio jači od prvog, dok su drugi imali suprotan dojam i opisali ga kao slabiji ili kraći. U većini dojava spominju se tutnjava, kratko podrhtavanje i neugodan osjećaj, no iz dostupnih komentara ne proizlazi da je bilo štete.

“Nema štete”, kratko je naveo jedan korisnik s Brača.

Svjedočanstva korisnika aplikacije LastQuake pokazuju da se potres osjetio na širokom području Dalmacije, no uglavnom kao kratkotrajno podrhtavanje tla praćeno tutnjavom.