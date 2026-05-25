Zaručio se mladi hajdukovac

Nogometaš Hajduka Rokas Pukštas zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Kennedy Gallegos, a sretnu vijest par je podijelio na društvenim mrežama.

Uz niz fotografija nastalih tijekom zaruka, na kojima poziraju zagrljeni i nasmijani, Kennedy je objavila i emotivnu poruku posvećenu budućem suprugu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Zauvijek. Ti si odgovor na sve moje molitve. Hvala ti, Isuse, na ovom predivnom blagoslovu. Vječno smo zahvalni”, napisala je.

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja, prijatelja i navijača, koji su paru uputili čestitke i lijepe želje za budućnost.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kennedy Gallegos (@kennedy.gallegos)