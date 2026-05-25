Šušnjar odgovorio Brnabić: 'Kad već šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci'

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić iz SNS‑a ustvrdila je da “blokaderi” najveću potporu iz inozemstva “dobivaju iz Zagreba”, koji, prema njezinim riječima, ima “strateški interes” destabilizirati vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Brnabić je, komentirajući studentski skup održan u subotu u Beogradu, izjavila da “oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija”.

Dodala je da je razlog tome, kako tvrdi, činjenica da je “Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP‑u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić”.

Naglasila je i da joj nije jasno kako u Srbiji, kako je rekla, postoje ljudi koji se bore za “ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske”. Kasnije je poručila: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata.”

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar reagirao je na njezine izjave na platformi X.

“Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život. Prošle godine je oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, a 320 tisuća ih je došlo na odmor u Hrvatsku.

Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, Hrvatska odjednom i nije tako loša. I da, ljudi iz Srbije – posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u Hrvatskoj – ovdje su dobrodošli. P.S. Neki iz Srbije o Hrvatskoj govore loše. Neki u njoj rade ili odmaraju. A neki je se sjete kad vide otok Krk – i pravila o glisiranju koja su ovdje i dalje na snazi”, napisao je Šušnjar.

— Ante Šušnjar (@susnjar_a) May 25, 2026