Nikad veća konkurencija za pojedine fakultete: Evo što maturanti najviše žele upisati

Maturanti su prošli tjedan slavili kraj srednjoškolskog obrazovanja. Školska godina za njih je završila ranije negoli ostalim školarcima, ali njihov posao još nije gotov. Tek ih čeka najvažnija stvar u njihovom daljnjem obrazovanju – polaganje državne mature, a zatim upis na željeni fakultet.

Matura se polaže od 1. do 26. lipnja, dok će konačni rezultati mature biti poznati 15. srpnja. Do tada studenti svoju listu fakulteta mogu mijenjati. Prijaviti se mogu na njih deset. Ako je suditi po podacima koje je prošli tjedan izbacila Agencija za visoko obrazovanje, ponovno su najpopularniji studiji glume i logopedije. Naravno, kada se gleda upisna kvota i broj prijavljenih.

Najveća navala

Ako gledamo broj prijavljenih kandidata na broj slobodnih mjesta - najveća „pomama” ove godine vlada za glumom na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Na svega 12 mjesta prijavilo se čak 176 kandidata kojima je upravo gluma prvi izbor, što daje ogroman omjer od 14,67 kandidata po jednom mjestu. To znači da će upasti tek svaki petnaesti zainteresirani kandidat. Odmah iza glume nalazi se logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Za 50 mjesta prijavila su se 342 kandidata kojima je to prvi izbor, odnosno gotovo sedam kandidata po jednom mjestu (omjer 6,84). Velika potražnja za logopedijom potvrđena je i u Splitu, gdje isti studij ima omjer 4,28 kandidata po mjestu. Među najtraženijima ističe se i fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu. Za samo 15 mjesta prijavljeno je 80 kandidata, što daje vrlo visok omjer od 5,33 zainteresiranih na jedno mjesto. Velik interes vlada i za radiološku tehnologiju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, animirani film na ALU-u te psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Zagrebački FER rekorder

Kada je riječ o ukupnom broju kandidata koji su određeni studij stavili kao prvi izbor, apsolutni rekorder je FER u Zagrebu. Studiji elektrotehnike, informacijske tehnologije i računarstva privukli su čak 862 kandidata kojima je to prvi izbor. Ipak, zbog velike upisne kvote od 660 mjesta omjer iznosi 1,31 student na jedno mjesto. Odmah iza FER-a nalazi se medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sa 812 kandidata na 300 mjesta, što daje vrlo snažan omjer 2,71. Medicina tako i dalje ostaje među najprestižnijim i najpoželjnijim studijima u Hrvatskoj.

Zanimljivo je kako je među deset studija s najvećim brojem prvih izbora i Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, ali s omjerom manjim od 1. Na čak 980 mjesta prijavila su se 593 kandidata kojima je to prvi izbor, što pokazuje da mjesta trenutno ima više nego zainteresiranih kandidata. Velik interes bilježe i arhitektura i urbanizam, kineziologija, građevinarstvo te sestrinstvo na online izvanrednom studiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Podaci pokazuju nekoliko jasnih trendova među budućim studentima: zdravstveni studiji i dalje su iznimno traženi ,psihologija i logopedija nastavljaju višegodišnji rast popularnosti, umjetnički studiji imaju najmanje kvote i najveću konkurenciju, tehnički fakulteti poput FER-a privlače najveći broj kandidata ukupno, dok ekonomija više nema pritisak kakav je imala prije desetak godina. Ako se trendovi nastave do završetka upisnog roka, ovogodišnja upisna utrka mogla bi biti jedna od najnapetijih posljednjih godina, posebno na studijima s malim kvotama i velikim interesom kandidata.