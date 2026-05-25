Otkrivena nova vrsta hobotnice, znanstvenici oduševljeni rijetkim nalazom

Istraživači su u dubokim vodama oko Galápagosa otkrili novu vrstu hobotnice, prema nedavno objavljenom znanstvenom radu.

Nova vrsta, nazvana Microeledone galapagensis, sićušna je plava hobotnica koja je prvi put zabilježena tijekom dubokomorske ekspedicije 2015. godine u području u blizini otoka Darwin, na sjevernom rubu arhipelaga.

Tijekom istraživačke misije znanstvenici su zabilježili i prve dojmove o neobičnom organizmu. Na snimkama se čuje njihovo iznenađenje: “Sićušna je!” i “Plava je!”, dok su tijekom ekspedicije uočena ukupno tri primjerka. Jedna ženka pronađena je na dubini od čak 1773 metra, priopćio je Prirodoslovni muzej Field u Chicagu.

“Odmah sam znala da je to nešto zaista posebno”, izjavila je Janet Voight, glavna autorica studije. “Nikada nisam vidjela ništa slično.”

U radu objavljenom u časopisu Zootaxa, nova vrsta opisana je kao mala, zdepasta i kratkoruka, s manjim brojem pipaka, reduciranom strukturom škrga i glatkom kožom.

“Riječ je o malim hobotnicama koje žive u dubokom moru i gotovo nitko na Zemlji ih nikada nije vidio. Sretnica sam što sam imala priliku raditi s njima”, rekla je Voight, dodajući: “Kad biste uzeli sve kopno na Zemlji i spojili ga, ne biste prekrili Tihi ocean. Oceani su toliko veliki, i toliko toga još ima za istraživanje.”