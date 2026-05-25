Humanitarna akcija darivanja krvi u Splitu, odazovite se

Hrvatski Crveni križ Gradskog društva Split u suradnji s KDDK GK Mertojak organizira terensku akciju darivanja krvi koja će se održati u srijedu, 27. svibnja 2026. godine, u vremenu od 8 do 14 sati.

Akcija će se odvijati u prostorijama GK Mertojak, na adresi Doverska 17.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu u što većem broju i pridruže ovoj plemenitoj humanitarnoj akciji darivanja krvi, kojom se spašavaju ljudski životi.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.

Unaprijed se zahvaljuju svim darivateljima na njihovoj nesebičnoj pomoći i svakoj “zlatnoj kapi” koja znači život.