Superračunalo izbacilo šanse hrvatskih klubova za plasman u Europu. Evo kakve su simulacije

Novi prvak Dinamo će krenuti od 2. pretkola Lige prvaka, Hajduk kreće od 1. pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin svoj europski put započinju u 2. pretkolu Konferencijske lige.

Prvi će na teren Splićani koje prva utakmica 1. pretkola EL-a očekuje već 9. srpnja, za vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva. Dinamo prvu utakmicu u pretkolima Lige prvaka igra 22. ili 23. srpnja, a Varaždin i Rijeka također kreću u tom tjednu - 23. srpnja.

U najboljoj situaciji je, naravno, Dinamo koji je nositelj u svim pretkolima Lige prvaka i kojemu će ulazak u 3. pretkolo, dakle prolazak samo jedne stepenice, jamčiti najmanje ligašku fazu Konferencijske lige. Dinamo bit trebao biti (izraziti) favorit protiv svih potencijalnih protivnika u ždrijebu 2. pretkola, a momčad jako dobro stoji i u projekcijama čitavih kvalifikacija, piše tportal.

Superračunalo je na 20.000 simulacija zaključilo da će Dinamo proći sva pretkola Lige prvaka i ući u ligašku fazu. Za prolazak play-offa daje mu se 58 posto šanse dok ima skoro 99,8 posto šanse za ulazak u ligašku fazu nekog od UEFA-inih natjecanja.

Nažalost, Dinamo je ujedno i jedini klub kojemu se predviđa prolazak pretkola. Što se Hajduka tiče, superračunalo predviđa da će Splićani proći u 2. pretkolo Europske lige i tamo će kao nenositelji ispasti.

U 3. pretkolu Konferencijske lige bit će nositelji i proći, ali im se predviđa ispadanje u play-offu tog natjecanja. Hajduku bi u toj fazi kvalifikacija za KL prijetili klubovi protiv kojih bi, u velikoj većini, bio autsajder. Za ulazak u ligašku fazu EL-a Hajduk ima tek 3,8, a za ulazak u ligašku fazu KL-a nešto više - 23,7 posto.

Što se Varaždina i Rijeke tiče; i njima se predviđa ispadanje. Varaždinu u 3. pretkolu KL-a, a Rijeci u play-offu. Rijeka ima 13,3, a Varaždin 6,9 posto za ulazak u ligašku fazu KL-a...