Procurila imena i iznosi s 'Pavlekovih lista': Među njima Kostelić, Kovačević, Šegota...

Evo koji se iznosi nalaze uz Kostelića, Kovačevića, Krajača...

Na takozvanoj "Pavlekovoj listi", odnosno listi bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, nalaze se imena uz koja su navedeni različiti novčani iznosi, a među njima su Ivica Kostelić, Bruno Kovačević, Siniša Krajač, Damir Šegota i Mila Horvat.

Riječ je o popisima koje je carina, zajedno sa 116.000 eura u gotovini, 31. siječnja ove godine pronašla kod tadašnjeg glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora.

Novinar Marin Dešković je u Jutarnjem listu izvijestio o nekim imenima i iznosima:

-Ivica Kostelić 1400

-Bruno Kovačević 2000

-Damir Šegota 22.500

-Siniša Krajač 0,00

-Damir Šegota - sin 0,00

-Mila Horvat 0,00

Istražitelji su još od ljeta prošle godine tajno pratili i snimali Pavleka, Erora i Damira Raosa, tadašnjeg glavnog tajnika Saveza.

Istraga se odnosi na sumnje u izvlačenje milijunskih iznosa iz Saveza, moguće nezakonite isplate i postojanje tzv. crnog fonda.

