Maturanti pretukli gluhonijemog muškarca koji je skupljao boce: "Samo je želio zaraditi, nikoga nije dirao"

"Jučer na norijadi brat mi je pretučen, završio je u bolnici, a netko mu je ukrao bicikl. Ako netko prepozna, molim vas javite. Hvala" - poruka je Osječanke Magdalene Tabučija na Facebook grupi "Izgubljeno nađeno Osijek". Kako kaže, maturanti su napali njezinog brata Sašu, koji je gluhonijema osoba.

"Moj brat Saša ima 42 godine i kako godinama skuplja boce, otišao je na Kopiku kako bi zaradio. No, nije zaradio novac, nego batine i to, kako smo čuli, njih nekoliko šutali su ga nogama u glavu", ispričala je za SiB.hr sestra Magdalena.

Kako kaže, ubrzo je došla policija, ali i hitna pomoć koja mu je postavila dijagnozu nagnječenja glave. Oko ponoći iz bolnice je poslan kući, a njegova sestra kaže kako su doznali da su napadači na Sašu uhvaćeni.

"Brat je u šoku"

"Tražili su me otpusno pismo, a rečeno mi je da u ponedjeljak dođem u policiju. Brat je u šoku, a meni nije jasno kako netko može izmlatiti gluhu i nijemu osobu, iako je moj brat stariji od napadača. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu", kaže njegova sestra.

"Bicikl mu je omiljeno i jedino prijevozno sredstvo. Trenutačno je kod kuće, prema preporuci liječnika mora mirovati, no čim se oporavi, sigurno bi htio ponovo sjesti na svoj bicikl. Stoga molimo ljude da, ako nešto vide i znaju, jave", poručuje Magdalena Tabučija.

Policija uhitila mladiće, bili su pijani

U odgovoru na upit SiB-a iz policije su odgovorili da su te večeri u 21.05 zaprimili dojavu sugrađanke da su njoj i njezinim prijateljima ukradeni novčanici.

"Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su nepovoljno stanje javnog reda i mira. Naime, jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) tukli su treću osobu, za koju se naknadno utvrdilo da se radi o 42-godišnjem Osječaninu", stoji u odgovoru PU osječko-baranjske.

Nadalje odgovaraju da su policijski službenici prekinuli tučnjavu te su utvrdili da Osječanin nema vidljive tjelesne ozljede, ali je na mjesto događaja pozvana ekipa županijskog Zavoda za hitnu medicinu.

Hitna pomoć je Osječanina, odgovara policija, prevezla u Klinički bolnički centar Osijek, nakon čega je pušten na kućnu njegu.

"Maloljetnik i mlađi punoljetnik su uhićeni i dovedeni u službene prostorije, gdje je utvrđeno da su bili pod utjecajem alkohola. Alkotest maloljetnika obavljen je u nazočnosti roditelja. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do otrježnjenja", stoji u odgovoru osječke policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, mladićima su, nakon otrježnjenja, uručeni optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Potom su pušteni na slobodu.