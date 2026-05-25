Hajdukova legenda bit će ispraćena na Lovrincu, evo kada je sprovod

Ivo Bego, jedno od poznatih imena iz povijesti Hajduka, preminuo je u 89. godini života.

Posljednji ispraćaj bit će održan u utorak na gradskom groblju Lovrinac, s početkom u 14.15 sati. Iz splitskog kluba pozvali su trenere i polaznike Akademije da na ispraćaj dođu ranije, u 13.15 sati, odjeveni u službenu klupsku opremu.

Prije sprovoda, na Poljudu će se održati komemoracija u znak sjećanja na dugogodišnjeg hajdukovca. Okupljanje je predviđeno za 11 sati u kino dvorani stadiona, gdje će mu počast odati obitelj, prijatelji, bivši suradnici i navijači.