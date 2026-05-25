Close Menu

Hajdukova legenda bit će ispraćena na Lovrincu, evo kada je sprovod

Prije sprovoda, na Poljudu će se održati komemoracija

Ivo Bego, jedno od poznatih imena iz povijesti Hajduka, preminuo je u 89. godini života.

Posljednji ispraćaj bit će održan u utorak na gradskom groblju Lovrinac, s početkom u 14.15 sati. Iz splitskog kluba pozvali su trenere i polaznike Akademije da na ispraćaj dođu ranije, u 13.15 sati, odjeveni u službenu klupsku opremu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prije sprovoda, na Poljudu će se održati komemoracija u znak sjećanja na dugogodišnjeg hajdukovca. Okupljanje je predviđeno za 11 sati u kino dvorani stadiona, gdje će mu počast odati obitelj, prijatelji, bivši suradnici i navijači.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0