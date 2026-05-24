Užasan prizor sa Super Slaloma Biokovo 2026. Automobil završio u zaštitnoj ogradi, a zatim se rotirao po cesti

Makarska je danas po prvi put bila domaćin automobilističkog spektakla „Super Slalom Biokovo 2026”, natjecanja koje je podno Biokova okupilo više od stotinu vozača i ljubitelja autosporta iz cijele regije. Premijerno izdanje utrke održano je u organizaciji Auto kluba Biokovo, a vozilo se u sklopu Prvenstva Regije Jug.

Natjecanje se održavalo na tehnički zahtjevnoj dionici državne ceste D512, od Makarske prema Gornjim Tučepima, gdje su vozači kroz niz brzih promjena smjera i zahtjevnih zavoja pokazivali preciznost i kontrolu vozila. Poseban interes publike izazvao je i popularni Fićo kup.

Ipak, dan nije prošao bez incidenta. Tijekom jedne od vožnji jedan je automobil u zavoju izletio sa staze i silovito se zabio u zaštitnu ogradu, a zatim rotirao po cesti. Vozilo je pritom gotovo potpuno uništeno, a prizori smrskanog automobila izazvali su šok među gledateljima uz stazu. Vozač je, prema prvim informacijama, prošao bez ozljeda.

Organizatori su ranije isticali kako je cilj događaja popularizacija autosporta i stvaranje nove tradicije automobilističkih utrka u Makarskoj, a veliki interes publike pokazao je da bi Super Slalom Biokovo mogao postati stalni dio sportskog kalendara pod Biokovom.

