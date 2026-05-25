Dodijeljena sredstva za razvoj civilnog društva za 2026. godinu

Najveći dio sredstava dodijeljen je braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
Miro Bulj

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Program javnih potreba u razvoju civilnog društva za 2026. godinu, kojim je u Proračunu osigurano ukupno 50.000,00 eura za rad i aktivnosti udruga građana koje svojim djelovanjem doprinose društvenom životu zajednice

Riječ je o sredstvima namijenjenim organizacijama civilnog društva koje djeluju na načelima dobrovoljnosti, neovisnosti i neprofitnosti, a svojim projektima, programima i aktivnostima pridonose kvaliteti života u Sinju i Cetinskom kraju.

Najveći dio sredstava dodijeljen je braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, s ciljem očuvanja istine o Domovinskom ratu te poticanja aktivnog uključivanja njihovih članova u društvene procese. Sredstava su dobile i udruge i organizacije koje djeluju u području socijalne skrbi, zaštite zdravlja, kulture, tradicije i zajedništva. Popis donosimo u privitku:

Civilno-drustvo-2026
