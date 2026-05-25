Dodijeljena sredstva za razvoj civilnog društva za 2026. godinu

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Program javnih potreba u razvoju civilnog društva za 2026. godinu, kojim je u Proračunu osigurano ukupno 50.000,00 eura za rad i aktivnosti udruga građana koje svojim djelovanjem doprinose društvenom životu zajednice

Riječ je o sredstvima namijenjenim organizacijama civilnog društva koje djeluju na načelima dobrovoljnosti, neovisnosti i neprofitnosti, a svojim projektima, programima i aktivnostima pridonose kvaliteti života u Sinju i Cetinskom kraju.

Najveći dio sredstava dodijeljen je braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, s ciljem očuvanja istine o Domovinskom ratu te poticanja aktivnog uključivanja njihovih članova u društvene procese. Sredstava su dobile i udruge i organizacije koje djeluju u području socijalne skrbi, zaštite zdravlja, kulture, tradicije i zajedništva. Popis donosimo u privitku: