Želite postati turistički vodič? Zakon se upravo prilično promijenio, polaznici će se znatno više "pomučiti"

U Narodnim novinama objavljen je novi Pravilnik o stručnom ispitu zakoji donosi značajne promjene u načinu polaganja ispita, sustavu licenciranja i vođenju evidencije vodiča u Hrvatskoj.Najveća novost odnosi se na uvođenje, čime se dosadašnji sustav po županijama zamjenjuje širim regionalnim cjelinama. Hrvatska je podijeljena na četiri regije:te. Time će kandidati polagati ispit za cijelu regiju, a ne više za svaku županiju pojedinačno.

Obvezni modul o Domovinskom ratu

Jedna od najistaknutijih promjena je i uvođenje posebnog modula vezanog uz Domovinski rat. Po prvi put u sklopu stručnog ispita propisuje se obvezno znanje o ratnim događanjima i lokalitetima poput Vukovara, Ovčare, Škabrnje, Knina te Plitvica i „Krvavog Uskrsa“. U edukaciju će biti uključene i braniteljske udruge te stručnjaci, a strani vodiči iz Europske unije morat će položiti taj modul ako žele voditi ture na tim lokacijama.

Pravilnik donosi i detaljnije razrađen program ispita koji uključuje ishode učenja, praktične vježbe, krizne situacije, grupnu dinamiku, interkulturalnu komunikaciju te interpretaciju baštine. Poseban naglasak stavljen je na storytelling, prezentacijske vještine i rad s različitim skupinama turista.

Umjesto dosadašnjeg pretežno teorijskog pristupa, ispit sada uključuje i završni rad, usmenu obranu te praktični plan vođenja turista, čime se naglašava veća usmjerenost na praktične vještine.

Digitalizacija i nova evidencija vodiča

Velike promjene uvode se i u digitalizaciju sustava. Nove iskaznice turističkih vodiča sadržavat će QR kod i poveznicu na službenu evidenciju, a uvodi se i centralna digitalna baza vodiča. Time će se omogućiti lakša provjera statusa vodiča, uključujući i strane vodiče iz EU koji dobivaju QR potvrde.

Dodatno se uređuju pravila za strane vodiče i priznavanje njihovih kvalifikacija. Pravo na rad proširuje se i na državljane OECD zemalja, a detaljno su propisani uvjeti za privremeni rad i dokumentacija potrebna za registraciju u Hrvatskoj.

Zaštićeni lokaliteti i strože iskaznice

Pravilnikom se uvodi i nova lista zaštićenih lokaliteta za koje su potrebna dodatna znanja, a naglasak je stavljen na kulturnu baštinu, nacionalne parkove, povijesne gradske jezgre te memorijalne lokacije iz Domovinskog rata.

Iskaznice turističkih vodiča postaju strože regulirane – moraju biti vidljivo nošene tijekom rada, uvodi se standardizirani izgled smart kartice, a izgubljene iskaznice bit će poništavane i arhivirane u sustavu.

Novi pravilnik, kako se ističe, donosi modernizaciju sustava, jačanje stručnih kompetencija vodiča te veću transparentnost i kontrolu u obavljanju djelatnosti turističkog vođenja u Hrvatskoj.