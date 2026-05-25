Vatrogasci se emotivno oprostili od Antona Zorkića: "S velikom tugom i nevjericom..."

Tužna vijest pogodila je mjesto Pojatno i lokalnu vatrogasnu zajednicu. Od Antona Zorkića emotivnom su se objavom oprostili njegovi kolege iz DVD-a Pojatno, ističući kako je iza sebe ostavio neizbrisiv trag kao vatrogasac, prijatelj i čovjek velikog srca.

“S velikom tugom i nevjericom opraštamo se od našeg člana, prijatelja i velikog čovjeka – Antona Zorkića”, napisali su u objavi.

Istaknuli su kako Anton nije bio samo član društva, već osoba koja je uvijek bila spremna pomoći drugima, bez interesa i bez pitanja.

“Uvijek spreman uskočiti kada je trebalo, uvijek među ljudima, uvijek nasmijan i pun života. Kao dobrovoljni vatrogasac, prijatelj i čovjek velikog srca ostavio je trag koji se neće zaboraviti”, poručili su njegovi kolege.

Dodali su i kako je Pojatno izgubilo jednog od ljudi koji zajednicu čine boljom i povezanijom.

“Počivaj u miru, Antone. Nikada te nećemo zaboraviti”, stoji u oproštajnoj poruci, uz izraze iskrene sućuti obitelji i najbližima.