Maturanta iz Dalmacije s norijade odveli u pritvor. Učenici, roditelji i profesori okupili se ispred suda

Ispred dubrovačkog suda jutros su se okupili učenici Pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku, maturanti i nekolicina roditelja, želeći pokazati podršku uhićenim maturantima od kojih je jedan, kako doznajemo, dobio čak mjesec dana pritvora zbog napada na policajca, piše Dubrovački vjesnik.

Incident je okarakteriziran kao napad na službenu osobu, a napad na službenu osobu tretira se kao kazneno djelo.

Podsjetimo, na norijadi je jedan mladić uhićen zbog narušavanja javnog reda i mira, a kako doznajemo, policijskom je službeniku pokazivao srednji prst kojim mu se unosio u lice. Drugi je pak maturant uhićen zbog bacanja bengalke na policijskog službenika koji se za to vrijeme vozio na službenom policijskom motoru. Policajac je tu bio kako bi osiguravao sigurnost maturanata i da bi se maturanti mogli zabaviti i proslaviti bez opasnosti.

Smatrajući nepravednim dulji pritvor, ispred suda su se okupili roditelji, učenici i razrednica uhićenog i zadržanog maturanta. Novinarima su se obratili učenici Luka Matušić i Štefi Kukuljica te otac pritvorenog mladića, Alen Škrabo.

"Kazna koja mu je izrečena, 30 dana pritvora, nije dobra jer to obuhvaća vrijeme polaganja ispita državne mature i obrane završnog rada. Time se smanjuje mogućnost da se Nino dalje školuje, a radi se o učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i pun je ambicija. Okupili smo se ovdje jer svi vjerujemo da je nedužan i nije učinio ono za što ga se tereti", rekao je učenik Luka Matušić.

Nino je bio na početku povorke, a kad je bengalka naletjela odgurnuo je pokušavajući zaštititi sebe, no bengalka je odletjela na policajca.

"Smatramo da je policajac koji je bio na motoru, to krivo protumačio. Smatramo kako je nepravedno optužen za napad na službenu osobu", dodao je učenik Matušić pozvavši buduće generacije da se bengalke na proslavama mature više ne koriste..

Drugi učenik, Štefi Kukuljica, potvrdio je Matušićeve riječi i rekao kako nitko od učenika nije vidio pritvorenog kolegu s bengalkom u ruci, niti kako je baca na policajca. "Vjerujemo kako je ove godine naša norijada prošla puno mirnije nego ranijih godina, a policijska represija je bila puno jača. Ove godine je policija ulazila direktno među maturante, a trebali su biti samo tu kako mi ne bismo štetili prometu i okolišu", izjavio je Kukuljica. A izjavu je medijima dao i otac pritvorenog mladića.

"Ovo me pogodilo i ništa je prema ovoj nepravdi koja je napravljena. Djeca su sve rekla i svi od djece do profesora koji su tu bili govore isto, svjedoka ima dosta", izjavio je Alen Škrabo.

Nitko ne tvrdi da se mladića ne treba kazniti za to što je napravio, no s druge strane, ubojice, zlostavljači i dileri, a i svi ostali posebno recidivisti, gotovo redovito se odmah puštaju iz pritvora i brane sa slobode.