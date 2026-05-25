Spasioci tragaju za hrvatskim planinarom u Bosni

Gorska služba spašavanja objavila je na Facebooku kako je nestali muškarac posljednji put viđen na zahtjevnom području Visočice, a pretpostavlja se da se spuštao prema automobilu marke Peugeot pulskih registarskih oznaka.

Spasioci su uz objavu podijelili i njegovu fotografiju na kojoj je prikazan u planinarskoj opremi te apelirali na sve koji su se u nedjelju nalazili na tom području da se jave ukoliko imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju ili su ga možda vidjeli.

Sve korisne informacije građani mogu prijaviti GSS-u Prenj ili Policijskoj upravi Konjic.

Potraga je pokrenuta nakon što je policija zaprimila dojavu o nestanku muškarca.

Inače, planina Visočica nalazi se u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, između planinskih masiva te kanjona Rakitnice i rijeke Neretve.