PONOVO SE ZATRESLO Drugi potres se osjetio u Splitu samo nekoliko minuta kasnije

Drugi potres koji je u ponedjeljak poslijepodne pogodio područje Dalmacije bio je magnitude 3.9 prema Richteru, objavio je EMSC.

Potres se dogodio u 17:38 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 37 kilometara sjeverno od Splita, odnosno 15 kilometara sjeverozapadno od Sinja, na vrlo maloj dubini od svega 3,3 kilometra.

Zbog plitkog epicentra podrhtavanje tla osjetilo se prilično snažno u Splitu i okolici, ali i u drugim dijelovima Dalmacije.

“Opet je zatreslo, jače”, javio je čitatelj iz Splita.

“Tek smo se smirili od prvog potresa kad se ponovno osjetilo podrhtavanje”, napisala je jedna građanka.

Za sada nema službenih podataka.