Ovo su lijepe Dalmatinke koje će se večeras boriti za titulu Universe Hrvatske 2026.

Još samo nekoliko sati dijeli nas od finalnog izbora za Miss Universe Hrvatske 2026., na kojem će se za prestižnu titulu natjecati 15 finalistica iz svih krajeva zemlje. Kandidatkinje posljednje trenutke prije izlaska na pozornicu provode u završnim pripremama, uvježbavajući koreografije i detalje nastupa kojima će pokušati osvojiti stručni žiri.

Među ovogodišnjim finalistkinjama nalaze se i četiri predstavnice iz Dalmacije, čak tri djevojke dolaze iz Zadra, dok jedna natjecateljica dolazi s Murtera.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pred članovima žirija i ove godine bit će zahtjevan zadatak odabrati djevojku koja će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe, koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.