Prekinuli Maja Šuput i Šime Elez

Maja Šuput potvrdila je da je njezina veza sa Šimom Elezom završila, čime je zaključena njihova ljubavna priča koja je privlačila pažnju javnosti.

Na pitanje novinara je li njezin partner Šime Elez pratio transformaciju Davida Balinta u nju, Šuput je odgovorila kako već neko vrijeme ne dijele svakodnevicu.

'Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti', potvrdila je Maja kroz smijeh za Dnevnik.hr.