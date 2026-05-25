Grad Split dodjeljuje 68.400 eura udrugama stradalnika Domovinskog rata

Grad Split dodijelit će ukupno 68.400 eura financijske potpore projektima udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata u 2026. godini. Riječ je o sredstvima namijenjenima projektima skrbi o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, roditeljima, udovicama i djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Najveći iznos HVIDR-i Split

Najveći iznos, 27.190 eura, dodjeljuje se Udruzi HVIDR-a Split za obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata te skrb o braniteljima invalidima.

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Split dobit će 20.555 eura za rad udruge u 2026. godini, obilježavanje 34. godišnjice osnutka, odavanje počasti te pomoć članovima. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske Split dobit će 20.655 eura za rad udruge, obilježavanje važnih obljetnica, godišnjicu utemeljenja te pomoć članovima.

Isplata tijekom cijele godine

Sufinanciranje će se provoditi kvartalno, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine, a Grad Split će s udrugama potpisati ugovore kojima će se definirati međusobna prava, obveze i rokovi financiranja.

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu, kroz program skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Zaključak je donio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.