Hrvatska odbojka osvojila zlato i srebro na premijernom MEVZA seniorskom prvenstvu

Hrvatska odbojka dobila je svoje prve prvake MEVZA seniorskog prvenstva, a veliki uspjeh odbojkaša i odbojkašica još je jedna potvrda kvalitetnog i sustavnog rada Hrvatskog odbojkaškog saveza u razvoju reprezentativnih programa i mladih igrača. Hrvatski odbojkaši u Mađarskoj su dominantno zaključili turnir pobjedom protiv domaćina rezultatom 3:0 (25:16, 25:23, 25:19) i osvojili zlatnu medalju na premijernom izdanju ovog natjecanja.

Od samog početka susreta hrvatska reprezentacija pokazala je kvalitetu, sigurnost i kontrolu igre. Nakon početnog ispitivanja snaga, naši su reprezentativci preuzeli inicijativu i postupno lomili otpor Mađarske. Posebno su bili koncentrirani u završnici drugog seta, dok su u trećem setu potpuno zatvorili utakmicu i zasluženo stigli do povijesnog zlata.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Gabrijel Cvanciger s 13 poena, a važan doprinos pobjedi dali su i Sven Jakopec, Kruno Nikačević te Ante Kulušić. Mušku hrvatsku odbojkašku reprezentaciju čine: Petar Višić (Kaštela), Ante Kulušić (Šibenik), Stipe Perić (Kaštela), Kruno Nikačević (Rovinj), Mario Jurković (Zagreb), Bernard Bakonji (Sisak), Sven Jakopec (Daruvar), Tino Hanžić (Zagreb), Gabriel Šunjo (Požega), Hrvoje Pervan (Split), Ivan Đirlić (Kaštela), Nikola Jureta (Kaštela), Leo Andrić (Karlovac), Gabrijel Cvanciger (Sisak), izbornik Ratko Peris i pomoćni trener Igor Omrčen.

U ženskoj konkurenciji hrvatske odbojkašice odigrale su spektakularan i iznimno dramatičan susret protiv Mađarske, koji je nakon više od dva sata velike borbe završio pobjedom domaćih 3:2 (19:25, 25:23, 25:18, 30:32, 15:12). Unatoč tijesnom porazu, hrvatske reprezentativke osvojile su srebrnu medalju i još jednom potvrdile svoju kvalitetu.

Hrvatska je odlično otvorila dvoboj osvajanjem prvog seta, a tijekom cijelog susreta pokazala veliku borbenost i karakter. Posebno dojmljiv bio je četvrti set u kojem su naše odbojkašice spasile više meč-lopti i izborile odlučujući peti set. U završnici je nedostajalo tek malo sportske sreće za potpuni preokret i zlato.

Najraspoloženija u hrvatskoj reprezentaciji bila je Mika Grbavica s impresivnih 28 poena. Žensku hrvatsku odbojkašku reprezentaciju čine: Mika Grbavica (Osijek), Ema Strunjak (Zaprešić), Ana Prkačin (Zagreb), Luna Bečić (Split), Viktoria Ana Trcol (Novalja), Ana Burilović (Split), Vedrana Jakšetić (Osijek), Ana Ištuk (Livno), Maša Mlinar (Zagreb), Carla Stošić (Pula), Rita Bogati Pantelić (Karlovac), Asja Zolota (Vrsar), Mia Volarić (Rijeka), Tonka Bošnjak (Zagreb), izbornik Igor Arbutina i pomoćni treneri Sanja Gamma i Ivica Radočaj.

Obje hrvatske reprezentacije turnir su završile s identičnim učinkom tri pobjede i jednim porazom nakon pet setova čime su potvrdile da Hrvatska pripada samom vrhu MEVZA regije.

Na prvom izdanju MEVZA seniorskog prvenstva Hrvatska je pokazala kvalitetu, zajedništvo i pobjednički karakter te se kući vraća s jednim zlatom i jednim srebrnim odličjem.