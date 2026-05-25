Ronioci i volonteri čistili podmorje Stomorske uoči turističke sezone

U subotu, 22. svibnja 2026. godine, u Stomorska uspješno je provedena ekološka akcija čišćenja podmorja u sklopu projekta „Ekološka akcija čišćenja podmorja u akvatoriju otoka Šolte“, čiji je nositelj Udruga veterana HRM-a, uz financijsku potporu JANAF.

U provedbi akcije sudjelovali su Udruga Pelegrin Stomorska, Ronilački klub Nautilus, Ronilački centar Stomorska – Leomar i Komunalno Basilija d.o.o., s ciljem očuvanja podmorja i uređenja stomorskog akvatorija uoči početka turističke sezone.

Tijekom akcije ronioci i volonteri pretražili su područje stomorske luke, obalnog pojasa te plaža Điga i Veli dolac, pri čemu je iz mora uklonjeno gotovo tri kubika različitog otpada. Najviše je pronađeno plastike, staklene ambalaže, tekstila i drugog sitnog otpada koji predstavlja opasnost za morski ekosustav i sigurnost kupača. Poseban izazov predstavljala je potopljena plastična brodica koja je zajedničkim snagama uspješno izvučena iz mora.

Sudionici akcije istaknuli su zadovoljstvo činjenicom da je količina otpada znatno manja nego prethodnih godina, što potvrđuje kako kontinuirane ekološke aktivnosti, edukacija i podizanje svijesti građana daju vidljive rezultate u zaštiti jadranskog podmorja.

Akcija je ujedno bila uključena u nacionalnu kampanju Hrvatska volontira 2026, kojom se promiču volontiranje, zajedništvo i održivi razvoj lokalne zajednice.