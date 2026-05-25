Na Žnjanskom platou kreću radovi na sanaciji zelenih površina

Na Žnjanskom platou od 26. do 28. svibnja provodit će se radovi dovoza zemlje u sklopu sanacije i uređenja zelenih površina.

Riječ je o aktivnostima koje su dio šireg projekta uređenja prostora Žnjana, a cilj im je dodatno oplemeniti područje te stvoriti ugodniji, zeleniji i estetski privlačniji ambijent za građane i posjetitelje.

Tijekom izvođenja radova moguće su povremene poteškoće u kretanju i boravku na pojedinim dijelovima platoa, zbog čega su nadležni uputili molbu građanima za razumijevanje i strpljenje.

Iz tvrtke Žnjan d.o.o zahvaljuju svim građanima na suradnji tijekom trajanja radova.