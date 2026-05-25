Preokret u aferi Hipodrom: Kostanjević priznao krivnju i ide na nagodbu s USKOK-om

Nakon što je na evakuiranom Županijskom sudu obavljen protueksplozijski pregled zbog dojave o bombi, nastavlja se dio zakazanih ročišta.

Među njima je i sjednica Optužnog vijeća u aferi Hipodrom. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, očekuje se nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om nakon što je priznao krivnju koju je dosad negirao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovaj preokret komentirao je i odvjetnik Anto Nobilo, koji je zakotrljao lavinu uhićenja u aferi Hipodrom nakon što je podnio kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu.

"Omerta je u ovom slučaju funkcionirala na razini dobrih kriminalnih organizacija, Kosta nije pukao, nije rekao s kim je to dogovarao, je li dio novaca dijelio. Potpisao je nagodbu vjerojatno će na taj način biti sve završeno. Stranka Možemo! je do svibnja prošle godine govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne, no s ovim postupkom oni su izgubili tu svoju političku nevinost", poručio je Nobilo.