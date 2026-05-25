Bulj oštro prozvao Županiju: "Kad odvedeš dijete liječniku, poljubiš zatvorena vrata"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oštro je kritizirao stanje pedijatrijske zdravstvene skrbi u Sinju i okolici, prozivajući Splitsko-dalmatinsku županiju i župana Blaženka Bobana zbog, kako tvrdi, dugogodišnjeg zanemarivanja problema nedostatka pedijatara.

Bulj je u objavi upozorio na situacije u kojima roditelji s bolesnom djecom nailaze na zatvorena vrata ambulanti ili ne mogu dobiti nikoga telefonom.

“Kada odvedeš dijete s fibrom liječniku, poljubiš zatvorena vrata. Zoveš, ne javlja se nitko”, napisao je Bulj, dodajući kako smatra nedopustivim da se ne može organizirati ni osnovna glasovna obavijest za pacijente.

Istaknuo je kako Sinj i okolica imaju samo dva pedijatra, uz jednu ambulantu u Trilju, zbog čega odlazak jednog liječnika na godišnji odmor ozbiljno ugrožava dostupnost zdravstvene zaštite za djecu.

Prema njegovim riječima, kada jedan pedijatar koristi godišnji odmor, zamjena se organizira u Trilju i to u suprotnoj smjeni, što roditeljima dodatno otežava pristup zdravstvenoj skrbi.

“To u praksi znači da se događa da u Sinju u jutarnjoj smjeni nema nijednog pedijatra, iako je vađenje krvi moguće samo do 9 sati. Roditelji s bolesnom djecom moraju putovati u drugi grad, a nekoliko tisuća djece ostaje na minimalno dostupnoj zdravstvenoj skrbi”, upozorio je gradonačelnik.

Naglasio je kako problem nije u pojedinim liječnicima, nego u organizaciji zdravstvenog sustava Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

“Sinj zaslužuje opću bolnicu kako bi djeca i roditelji imali organiziranu, dostupnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu”, poručio je Bulj.