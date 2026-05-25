Oženio se Splićanin iz 'Divljih pčela'. Pogledajte tko mu je od kolega došao na pir

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-a poznaju po ulozi Marka Vukasa u seriji “Divlje pčele”, uplovio je u bračnu luku.

Sretnu vijest otkrio je njegov kolega Davor Pavić, koji u popularnoj seriji tumači lik Milana Čavke. Na društvenim mrežama podijelio je fotografije s vjenčanja koje su brzo privukle pažnju pratitelja.

Na jednoj od fotografija mladenci poziraju u emotivnom trenutku neposredno nakon ceremonije, dok je na drugoj Marin pokazao elegantno izdanje za svoj veliki dan. Ubrzo nakon objave uslijedile su brojne čestitke i lijepe želje prijatelja, kolega i obožavatelja.