Dva potresa zaredom kod Peruće. Seizmolog za DD: "Mogući su novi potresi, radi se o seizmički aktivnom području, ništa neuobičajeno"

Dva umjereno jaka potresa zabilježen kod Peruće te su izazvala uznemirenost stanovništva oko epicentra.

Za komentar smo upitali seizmologa Krešimira Kuka.

U 17 sati i 25 minuta dogodio se prvi i jači potres magnitude 3,7 prema Richteru s epicentrom kod Svilaje, 10-ak kilometara sjeverozapadno od Sinja.

Drugi potres je uslijedio u 17 sati i 38 minuta i bio je nešto slabijeg intenziteta, 3,4 prema Richteru.

Upitali smo ga je li neuobičajeno da se dva ovakva potresa dogode u vrlo kratko vrijeme.

- Nipošto, ovaj prvi je bio jači, a uslijedio je slabiji. Događa se, moguće je da će biti još koji, ali to je normalna pojava.

Zanimalo nas imaju li stanovnici u blizini epicentra razloga za brigu.

- Ne, to je uobičajena seizmička aktivnost. Radi se o umjereno jakom potresu. Drugi je bio nešto slabiji i nema nikakvog razloga za paniku.

Ovo područje zemlje je seizmički aktivno, potresi se događaju, a dok smo u umjereno jakim potresima, to je sve u redu.