Povijesni trenutak za splitski PMF: Emotivni govor novog rektora rasplakao dvoranu

Danas je Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu proslavio 81. obljetnicu svog osnutka.

Na svečanoj sjednici, pred brojnim uzvanicima, dekanica prof. dr. sc. Ana Maravić je istakla kako danas ne slavimo samo 81. rođendan Fakulteta, nego i povijesni trenutak – izbor prvog rektora sa PMF-a u povijesti našega Fakulteta, čestitajući prof. dr. sc. Nikoli Koceiću-Bilanu izboru za rektora u za mandatno razdoblje od 1. listopada 2026 do 30. rujna 2030.

Otišao si odavde kao uspješan dekan na mjesto prorektora da bi cijelo Sveučilište vidjelo koliko si dobar i velik čovjek. Dobro ti se dobrim vratilo. Sigurna sam da ćeš ljubav, zajedništvo i energiju koju smo s tobom živjeli na Fakultetu uspjeti prenijeti na cijelo Sveučilište na dobrobit svake njegove sastavnice - poručila je dekanica Maravić.

U svom govoru zahvalila se i sadašnjem rektoru prof. dr. sc. Draganu Ljutiću na velikoj podršci i „otvorenim vratima“ za svaku inicijativu koja je dolazila sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, uručivši mu zahvalnicu i prigodni poklon. Istaknula je kako je PMF-u ukazana velika čast da bude nositelj prijedloga dodjele počasnog doktorata Sveučilišta prof. Johnu M. Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku 2025., i jednom od najistaknutijih i najutjecajnijih znanstvenika suvremenog doba u području eksperimentalne kvantne fizike i kvantnih tehnologija.

Posebno je istakla kako naši studenti svakodnevno dokazuju da izvrsnost nije samo u znanju i uspjehu, nego i u solidarnosti, humanosti i spremnosti pomoći drugima, među kojima je posebno istakla projekt Vršnjačke potpore i pružanje potpore u učenju štićenicima dječjeg doma Maestral, koje traje u kontinuitetu već 6. semestar.

PMF danas raste kao obrazovna i znanstvena institucija, a naši projekti, studenti i djelatnici najbolji su dokaz njegove snage i ugleda. - zaključila je dekanica.

Rektor Dragan Ljutić istaknuo je kako je danas naše Sveučilište je izraslo u respektabilnu ustanovu, a naša znanstvena zajednica je prepoznatljiva, važna i utjecajna ne samo u našoj državi, već i u Europi zahvaljujući SEA EU alijansi. O tome svjedoči i naše pozicioniranje na rang ljestvicama, primjerice WURI ljestvici gdje smo zauzeli visoko 53. mjesto. Takav uspjeh ostvarili smo zajedničkim snagama, a PMF je sasvim sigurno dao veliki obol - rekao je rektor Ljutić, čestitavši fakultetu i na tome što je novoizabrani rektor Nikola Koceić-Bilan upravo s njihove sastavnice, odnosno što su iznjedrili snažnog čovjeka koji će nastaviti uspješno voditi Sveučilište.

Novoizabrani rektor Nikola Koceić-Bilan zahvalio je svojoj matičnoj sastavnici istaknuvši da je PMF njegov akademski dom već 35 godina, od studentskih dana do dužnosti dekana. Naglasio je kako je izbor za rektora zajednički uspjeh svih djelatnika i studenata Fakulteta te poručio da će vrijednosti zajedništva, predanosti i izvrsnosti koje je stekao na PMF-u nastaviti promicati u vođenju Sveučilišta u Splitu. Uvijek sam vam davao srce, strast, ljubav koliko god sam mogao. Hvala što se svi skupa sa mnom radujete, ovo je zajednički uspjeh. Svi vi skupa ste me oblikovali i izgradili u čovjeka kakav jesam i nastojat ću sve vrijednosti kojima smo gradili naš fakultet potvrditi i svjedočiti u svom radu kao rektor Sveučilišta. Hvala vam od srca. Volim vas - kazao je Koceić-Bilan zahvalivši svojim kolegama i studentima na velikom dočeku koji su mu priredili nakon završetak izbora rektora jer to je događaj, kako je kazao, koji će pamtiti cijeli život.

Nakon prigodnih govora našeg rektora prof. dr. sc. Dragana Ljutića, prorektora prof. dr. sc. Nikole Koceića-Bilana, dekanice zagrebačkog PMFa prof. dr. sc. Ivančice Ternjej, te Damira Brčića, pročelnika Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove Splitsko-dalmatinske županije i voditelja Digitalne Dalmacije, dekanica je zajedno sa prodekanima izv. dr. sc. Vesnom Gotovac Đogaš, doc. dr. sc. Divnom Krpan, izv. prof. dr. sc. Nikolom Marangunićem, te izv. prof. dr. sc. Žarkom Kovačem prezentirala rezultate i uspjehe našeg Fakulteta u posljednjoj godini. Potom je uručila brojne nagrade studentima za njihove izvannastavne aktivnosti i našim nastavnicima za njihova postignuća u radu sa studentima i u znanosti.