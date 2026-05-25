Gradonačelnik obišao velika gradska gradilišta: Rušinac i najveći vrtić u povijesti Kaštela

Na području Kaštela trenutno je u tijeku niz velikih projekata kojima Grad ulaže u predškolski odgoj, kulturnu infrastrukturu i obnovu kulturne baštine.

Gradonačelnik Denis Ivanović obišao je radove na obnovi dvorca Rušinac i gradilište novog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću, a osvrnuo se i na projekte obnove Kule Cambi te Kina Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu.

Projekt obnove dvorca Rušinac vrijedan je oko 1,2 milijuna eura s PDV-om, a završetak radova očekuje se na proljeće iduće godine.

Kako je istaknuo gradonačelnik, obnovljeni prostor bit će namijenjen udrugama, društvima i različitim kulturnim i društvenim događanjima.

Nakon obilaska Rušinca, Ivanović je obišao i gradilište novog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću, najvećeg vrtića na području grada. Projekt je vrijedan oko 7,5 milijuna eura s PDV-om, a vrtić će imati kapacitet za oko 200 djece, odnosno 13 do 14 odgojnih skupina.

Govoreći o ulaganjima u kulturu, gradonačelnik je istaknuo i obnovu Kina Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu, čiji se završetak očekuje do kraja godine, kada bi Kaštela trebala dobiti novi multimedijalni centar za građane i udruge u kulturi.

Brojna gradilišta diljem Kaštela potvrđuju nastavak snažnog razvojnog ciklusa grada, s ciljem podizanja kvalitete života građana i stvaranja novih prostora za obrazovanje, kulturu i društveni život.