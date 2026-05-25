MORH se oglasio o slučaju bolesnog ročnika. Priznali su grešku

Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane oglasili su se nakon slučaja ročnika iz Pule koji je tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u Slunju obolio od gnojne angine te je upućen na kućno liječenje.

Iz MORH-a su poručili kako je ročniku tijekom boravka u vojarni pružena medicinska skrb u skladu s važećim procedurama, no priznaju da je organizacija njegova povratka kući mogla biti bolje riješena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb unutar vojarne, pokazalo se da bi bilo bolje rješenje osigurati mu adekvatan prijevoz do mjesta stanovanja”, navodi se u priopćenju MORH-a.

Slučaj je u javnost dospio nakon što je majka mladog ročnika za Novi list ispričala kako je njezin sin tijekom obuke dobio visoku temperaturu i jake bolove, zbog čega se više puta javljao u vojni stacionar.

Prema njezinim riječima, dva dana primao je terapiju i injekcije, no stanje mu se nije poboljšavalo. Trećeg dana, pod sumnjom na upalu pluća, odlučeno je da ode na kućno liječenje.

“Pozvali su mene da dođem po njega u Slunj kako bih ga odvela u Pulu. Kada smo stigli, čekao nas je ispred vojarne s visokom temperaturom”, ispričala je majka.

Obitelj je zbog toga morala organizirati put do oko 250 kilometara udaljenog Slunja kako bi preuzela mladića.

Iz MORH-a ističu kako bi ovaj slučaj trebao poslužiti kao iskustvo za buduće slične situacije te naglašavaju da je ročnicima tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja osigurana zdravstvena skrb i stalna dostupnost liječnika.

Navode i kako se u slučaju težih zdravstvenih problema ročnike upućuje u najbližu zdravstvenu ustanovu, dok se kod stanja koja zahtijevaju oporavak kod kuće odobrava kućno liječenje.